Perugia, maxi operazione della Guardia di Finanza: 13 arresti, gigantesco sequestro di denaro

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Perugia: 13 arresti e sequestro di 25 milioni di euro. Dalle prime ore di questa mattina il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Perugia sta eseguendo una “ordinanza applicativa di misure cautelari personali”, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di 13 soggetti (di cui 8 custodie cautelari in carcere e 5 arresti domiciliari), indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali mediante la commercializzazione di carburante per autotrazione.

E' in corso di esecuzione, con l’ausilio dell’Agenzia delle Dogane di Perugia, il sequestro di un importo equivalente alla frode all’IVA accertata, superiore a 25 milioni di euro, sui conti correnti, sulle quote societarie e sui beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati ed alle società coinvolte nelle associazioni.