Lavoratori in nero e clandestini, blitz della Finanza: denunce, negozio chiuso e mega multa

Blitz della Guardia di Finanza: mega multe e denunce. Quattro lavoratori in nero, di cui uno senza regolare permesso di soggiorno, individuati dalle fiamme gialle di Città di Castello in un autolavaggio e un negozio di frutta e verdura della zona.

Il datore di lavoro, di nazionalità egiziana, che impiegava l’extracomunitario clandestino è stato denunciato e gli è stata inflitta anche una sanzione amministrativa di oltre 7.000 euro.



E non è finita qui. Il titolare dell’attività commerciale che impiegava lavoratori in nero, tutti extracomunitari, invece, è stato segnalato

all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Perugia, che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale ed irrogato una sanzione di euro 2.000 euro.