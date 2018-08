Corriere della droga catturato dalla Finanza, beccato con 100mila euro di eroina: arrestato

Corriere della droga arrestato dalla Guardia di Finanza di Perugia. Si tratta di un nigeriano, come da ricostruzione delle Fiamme Gialle, arrivato in città in treno dal Nord Italia e individuato durante un controllo antispaccio con le unità cinofile.



L'uomo è stato tradito dal nervosismo. I Finanzieri, nonostante una prima perquisizione andata a vuoto, lo hanno portato in ospedale per sottoporlo a una radiografia. Sorpresa: 170 grammi di eroina in corpo, suddivisi in 14 ovuli. Arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne.

Secondo i calcoli della Guardia di Finanza di Perugia sul mercato l'eroina avrebbe permesso di confezionare circa 3.400 dosi e garantito alle associazioni criminali guadagni per oltre 100 mila euro.