Gualdo Tadino, nuovi lavori alla rete idrica: rubinetti a secco, ecco le vie

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica a Gualdo Tadino. Umbra Acque ha annunciato l'apertura del cantiere nella notte a cavallo tra il 19 e il 20 maggio. La sospensione del servizio nelle abitazioni e aziende: dalle ore 22 del 19 Maggio alle ore 6 del 20 maggio. Queste le zone interessate: Viale Don Bosco, Vicolo Chiuso, Via XXV Luglio, Via Discepoli, Via Rubegni, Via Pennoni, Via Umeoli, Via Fra’Paolo da Gualdo

