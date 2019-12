Non risponde alle telefonate e nessuno lo ha più visto in giro: trovato morto nella sua abitazione

Il corpo di un uomo di 64 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione in via Verdi a Gualdo Tadino. L'uomo (identificato, si tratta di R.L.) molto probabilmente è stato vittima di un malore - gli accertamenti sono ancora in corso - che sarebbe avvenuto molte ore prima del ritrovamento. Infatti, l'allarme è stato lanciato da alcuni amici e familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e temevano il peggio. Da qui l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento facendo la drammatica scoperta. Il tutto è avvenuto intorno alle 15,30 di oggi. Indagano i carabinieri di Gualdo.