Flash - Gualdo Tadino, trovato cadavere di una ragazza in un alloggio: indagine in corso

Il corpo di una donna - 28 anni originaria della Russia - privo di vita è stato trovato in un alloggio a Gualdo Tadino, nel quartiere di Caselle, nella prima mattinata di oggi. Sul posto si sono recati i Carabinieri di Gualdo Tadino per effettuare tutti i rilievi per avere un primo quadro sulle cause della morte. Allertata anche la Procura di Perugia e il medico legale di turno. Il personale medico del 118 giunto ha provato a rianimarla e trasferirla d'urgenza a Perugia al Santa Maria della Misericordia ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi overdose è quella al momento più accreditata. La ragazza viveva insieme al suo compagno - anche lui straniero - che è stato ascoltato dai Carabinieri. La coppia, secondo fonti raccolte in città, da tempo erano "attenzionati" dalle forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO - ORE 11.40 - Verrà eseguita l'autopsia per avere certezza sulle cause di morte della 28enne. Sul corpo non c'erano segni di violenza. L'ipotesi overdose è quella ancora più "forte" ma gli inquirenti tengono a precisare che le indagini vanno avanti a 360 gradi. Non c'è ancora nulla di certo.