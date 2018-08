Si ribalta con il trattore, agricoltore in Rianimazione: è in gravi condizioni

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in gravi condizioni l'agricoltore di 75 anni vittima di un incidente nei campi di Gualdo Tadino, con il trattore che si è ribaltato.



L'uomo, soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco di Gaifana, è stato trasportato in codice rosso al nosocomio perugino per un grave politrauma.

Le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo sono state particolarmente difficoltose a causa della zona impervia, in località Roveto.