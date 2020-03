Coronavirus, terzo caso di paziente positivo a Gualdo Tadino. "Non è ricoverato"

"Abbiamo il terzo caso di covid-19 nella nostra città. Il paziente sta a casa e sta abbastanza bene": lo ha affermato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha anche annunciato lo stop dei tributi locali per rispondere al meglio alle esigenze di famiglie ed imprese. "Stiamo portando avanti tutti gli atti di nostra competenza - ha continuato il sindaco per venire incontro alle esigenze del tessuto produttivo, ma ci vuole un grande sforzo collettivo per uscire da questa emergenza quindi RESTATE A CASA !! Riponete in un cassetto le polemiche ora più che mai è il momento della responsabilità e dell’unità forza che siamo più forti noi del covid-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.