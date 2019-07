Tagli alle corse dei bus a Gualdo Tadino, l'assessore fa un bilancio per le linee urbane ed extra

Anche Gualdo Tadino, come il resto della regione, è stato toccato dai tagli - improvvisi e inaspettati - voluti dalla Regione per mancanza di fondi in questo periodo estivo. Ma per il neo-assessore ai trasporti Franceschini il bicchiere, dopo la concertazione, è tuttosommato mezzo pieno. Per le linee di competenza del Comune di Gualdo Tadino si è provveduto di concerto con gli enti interessati e con i vertici di Bus Italia ad una rimodulazione degli orari, al fine di elaborare una proposta meno impattante possibile sull’utenza.

A livello di collegamenti extraurbani è stata mantenuta la linea diretta su Perugia in partenza da Gualdo Tadino alle ore 6,55 con arrivo a Perugia alle ore 7,50 mentre quella di ritorno è stata modificata: si parte sempre da Perugia alle ore 14,10 è stato ma con allungamento della percorrenza di 35 minuti (arrivo a Gualdo Tadino alle ore 15,35 e non 15), per poter garantire la corsa di rientro anche ad altri utenti che risiedono a Pianello, Valfabbrica e Casacastalda, mentre lo studio succitato ha permesso il mantenimento di due linee, la E062 con termine e partenza da Bivio Montecchio – Morano e la linea E059 per Rigali - Corcia - Roveto - Boschetto - Colle e ritorno, soppressa già da anni ed ora ripristinata.

"Un risultato - ha spiegato l'assessore Franceschini - che giudichiamo soddisfacente se visto nell’ottica di una razionalizzazione complessiva in tutta la regione dell’Umbria, raggiunto grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Provincia di Perugia e che rappresenta un punto di partenza per le prossime discussioni da affrontare a breve congiuntamente a tutti i comuni dell’Umbria coi quali in sede Anci si sono condivisi tutti i passaggi relativi a questa complessa problematica”.