Maltempo in arrivo, allarme freddo e neve: l'ordinanza del sindaco di Gualdo Tadino per le scuole

Resteranno chiuse le scuole ogni ordine e grado compreso l’asilo nido ed il centro socio riabilitativo “il Germoglio” in via precauzionale lunedì 26 febbraio a Gualdo Tadino.L'ordinanza è stata emessa dal Sindaco in mattinata, vista stante l'allerta meteo diramata dalla protezione civile che annuncia da domenica prossima un’ondata polare in arrivo (Si attende la perturbazione nevosa denominata "Buran" che investirà l'intera regione umbra con nevicate anche a bassa quota, tra i 400 e i 600 metri).