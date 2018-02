Gualdo, pioggia di fondi dal Governo: oltre due milioni di euro per mettere in sicurezza scuola e cimitero

Un pioggia di euro è in arrivo a Gualdo Tadino e consentirà di effettuare interventi che interesseranno il settore scolastico ed i servizi cimiteriali. Oltre 2,5 milioni di euro provenienti dal Governo, infatti, saranno destinati alla Scuola Elementare del Capoluogo D. Tittarelli e al cimitero di San Facondino.

Dopo gli 858mila euro stanziati pochi giorni fa dal Governo nell’ambito della ricostruzione post sisma per la riparazione del Cimitero di San Facondino, martedì 6 febbraio è arrivata un’altra grande notizia: Il ministero della Pubblica istruzione ha diffuso nelle scorse ore l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse destinate prevalentemente all’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole e tra queste figurano ben 1.720.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento sismico della Scuola Elementare del Capoluogo D. Tittarelli.

Investimenti ingenti ed importanti per un totale complessivo di ben 2.578.000 euro arriveranno dunque a Gualdo Tadino a stretto giro e saranno stanziati da parte del Governo nell’ambito della legge di stabilità. Investimenti che è stato possibile attrarre grazie al lavoro costante dell’Amministrazione Comunale, che ha operato al meglio insieme alle strutture comunali per non farsi sfuggire simili occasioni.

“Prosegue spedito – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti - il lavoro di programmazione degli interventi destinati all’adeguamento sismico e alla manutenzione delle strutture pubbliche a Gualdo Tadino. Si tratta di un segno tangibile che testimonia come l’Amministrazione Comunale si sia saputa muovere bene e sia riuscita a programmare degli interventi importanti su edifici e strutture ed innovare gli ambienti educativi”.