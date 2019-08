Cade in un vascone, capriolo salvato dai vigili del fuoco

Ha un lieto fine la disavventura che ha per protagonista un capriolo, finito in un vascone per la raccolta dell'acqua nei pressi di Gualdo Tadino.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che hanno provveduto a recuperare l'animale, rimesso in libertà dopo aver accertato le sue buone condizioni di salute.