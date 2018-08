Si ribalta con il trattore in una zona impervia, trasportato in codice rosso all'ospedale

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia l'uomo rimasto vittima di un incidente agricolo nei campi a Gualdo Tadino, in località Roveto. L'uomo era alla guida del trattore quando, per cause che sono in fase di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana che ha condotto le difficili operazioni di recupero a causa della zona impervia in cui è accaduto l'incidente. Intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito in ospedale, dove al momento si trova in Sala Rossa.

