Monte Serrasanta a Gualdo Tadino, continuano le ricerche di un 40enne: trovata l'auto

Un pomeriggio, una lunga e fredda notte e anora una nuova mattina di ricerche. La Task-Force dei soccorritori si trova ancora sul Monte Serrasanta alla ricerca di un quasi 40enne di Gualdo Tadino, residente in una frazione, la cui famiglia è molto conosciuta in città. Purtroppo, nonostante la triangolazione del cellulare tramite Vodafone - risulta però spento -, non è stato possibile individuarlo. L'area è molto vasta e ricca di insidie.

Per questo, da stamani, è stato chiesta massima collaborazione a cacciatori, raccoglitori di funghi ed esperti di escursioni - esperti della montagna gualdese - per cercare di ritrovare l'uomo. Al momento è stata trovata la sua auto. Si teme purtroppo il peggio. Ma la speranza di tutti è quella di ritrovarlo vivo. La persona scomparsa è padre di due figli. In montagna stanno effettuando le ricerche i Vigili del Fuoco di Gaifana e Perugia, le unità cinofile, volontari, carabinieri e soccorso alpino.

AGGIORNAMENTO - Il comando provincia dei Vigili del Fuoco ha chiesto anche l'intervento dell'elicottero del Corpo partito da Arezzo e a breve dovrebbe entrare in azione anche i droni: obiettivo monitorare aree della montagna di difficile accesso.