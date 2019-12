Ore 2.40 violenta esplosione: fatto saltare bancomat, danni allo stabile. Gualdo sotto assedio di ladri e bande

Alle 2,40 della notte, a pochi metri da una delle rotonde più transitate di Gualdo Tadino, snodo centrale della vecchia Flaminia per dirigersi in direzione Foligno e in direzione Ancona, una banda di ladri professionisti ha fatto saltare in aria - o con il gas o con materiale esplosivo, non c'è ancora certezza - il bancomat della filiale della Popolare di Spoleto del Gruppo Banca Desio. L'esplosione ha spaventato molte decine di famiglie che si trovano in questa zona commerciale ma anche residenziale della città della Ceramica.

Il botto è stata talmente forte e grave che ha devastato la filiale ed ha creato anche danni - si parla di danni importanti - all'intero stabile: composto anche da un negozio di ortofrutta e un appartamento al primo piano. La Banda in meno di un minuto e mezzo è riuscita compiere questa operazione criminale e a fuggire sfruttando le strade libere e cercando magari di raggiungere un posto sicuro dove passare la notte ed evitare posti di blocco o controlli lungo le arterie nazionali. Si ipotizza che la banda sia formata da 4 persone ed avrebbe almeno un complice che conosce bene la zona.

I carabinieri, da questa notte, stanno setacciando il territorio e stanno verificando le presenze in agriturismi - già in passato covo insospettabile dei ladri in trasferta - e i movimenti di alcuni sospetti locali con precedenti o frequentazioni di pregiudicati. In città la rapina con esplosivo sta creando molto sconforto e rabbia. Anche perchè a Gualdo Tadino, soprattutto nelle frazioni, ma anche nell'eugubino e a Nocera Umbra tutte le sere arrivano denunce di furti e tentativi di furti. Le bande dei criminali pendolari - spesso vengono da fuori regione - non hanno timore di entrare nelle case anche all'ora di cena, con tanto di famiglie presenti. Stasera è previsto un consiglio comunale dove si parlerà di sicurezza, di ricette immediate.

L'opposizione - Roberto Cambiotti - ha proposto di far entrare la città nel protocollo dei controlli di vicinato regolamentati dalla Prefettura. Ma in molti, anche a Gualdo, chiedono all'amministrazione comunale di fare sponda con la vicina Gubbio dove il sindaco Stirati si batte per il potenziamente della compagnia dei carabinieri e la nascita di un primo commissariato di Polizia per un territorio che conta 60mila persone.