Gualdo Tadino, muore ragazza di 28 anni: è mistero ancora sulle cause, il punto sulle indagini

Le cause della morte della giovane di 28 anni, trovata priva di vita in un alloggio a Gualdo Tadino, sono ancora un mistero a 24 ore dalla tragica fine. I carabinieri di Gualdo Tadino hanno ispezionato l'appartamento e ascoltato anche il compagno della vittima che ha lanciato per primo la richiesta di aiuto al personale medico del 118. Da quanto raccolto da Perugiatoday.it, non sarebbero stati trovati oggetti e sostanze che possano chiaramente ricondurre ad un malore per abuso di droga. Ma la pista overdose resta comunque tra quelle più battute. Per fare luce sulla fine della 28enne - che potrebbe essere anche per cause naturali - è stato disposto dalla Procura di Perugia un esame autoptico che verrà effettuato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'autopsia dovrebbe chiarire qualsiasi dubbio. Non è escluso che i Carabinieri, nelle prossime ore, possano ascoltare anche altre persone vicine alla coppia che abitava nel quartiere di Cartiere.