Coronavirus, il grande cuore dei gualdesi: soldi alla Caritas dalla Pro-loco di Cartiere-Caselle-Casale

Il cuore dei gualdesi si conferma grande anche in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Infatti, in questi giorni si susseguono donazione a favore del sistema sanitario ma anche di chi è in difficoltà. La scelta della Pro loco di Cartiere-Caselle-Casale e del circolo Unpli di Cartiere è stata quella di sostenere il Cvs della Caritas di Gualdo Tadino. Proprio oggi il presidente della Pro loco ha provveduto a effettuare un versamento sul conto corrente del Cvs-Caritas

Un gesto significativo di solidarietà quello compiuto dalla Pro loco delle tre C e dal circolo che ha consegnato la somma alla Caritas per utilizzarla in questo periodo di emergenza. “Ci è sembrato giusto - ha spiegato il presidente della Pro loco, Alessio Passeri -in un momento difficile come questo che stiamo attraversando sostenere chi, ogni giorno, è impegnato in prima linea nel combattere le difficoltà che questa emergenza sta causando anche dal punto di vista sociale".