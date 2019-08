Gualdo Tadino, precipita in un dirupo per trenta metri: 65enne salvato dai vigili del fuoco

Cade in un dirupo, scattano le operazioni di salvataggio. I vigili del fuoco di Gaifana, nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, hanno soccorso un uomo precipitato in un dirupo nel territorio di Gualdo Tadino, calandosi giù nella scarpata. Il 65enne è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e affidato al 118 di Branca.