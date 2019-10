Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso, ferita una donna

Ha perso il controllo dell'auto che, ribaltandosi, è finita nel fossato lungo la strada. Ferita, in maniera ritenuta non grave, una donna, coinvolta nell'incidente che si è verificato nella serata di lunedì 28 ottobre in località Palazzetto, a Gualdo Tadino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e personale del 118. Dopo aver estretta la conducente dal veicolo e averla messa in sicurezza su una barella spinale, la donna è stata portata al pronto soccorso