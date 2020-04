La Fase 2 a Gualdo Tadino, il sindaco emana altre 3 ordinanze restrittive: parchi, cimiteri e gratta& vinci nel mirino

Tre ordinanze, tre conferme di divieti importanti sempre in chiave anti-contagio. Il sindaco di Gualdo Tadino ha deciso anche dal 4 maggio prossimo - in teoria la fase 2 - di blindare la città e il suo territorio. I sindaci come la Regione hanno potere, secondo i decreti nazionali, di ordinanze solo restrettive delle norme nazionali, zero possibilità di aprire invece. Presciutti ha adottato questa ipotesi: sui parchi e cimiteri - dopo le aperture di Conte - invece resteranno chiusi. Attività motoria solo davanti alla propria abitazione ma senza mascherina. Concessa la visita ai cosiddetti congiunti e passeggiate limitate genitori figli ma con tutte le indicazioni del caso. Uffici e negozi chiusi confermati. Vietatissimo, a Gualdo Tadino, il gioco, le video-slot e gratta & vinci nonostante il via libera nazionale. Ecco le tre ordinanze nel dettaglio.

ORDINANZA N° 58 del 29-04-2020-2 - ORDINANZA N° 59 del 29-04-2020-2 - ORDINANZA N° 60 del 29-04-2020-2