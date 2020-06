Ordinanza, contro l'abbandono selvaggio di mascherine e guanti: multe fino a 3mila euro

Prima ordinanza contro il fenomeno dell'abbandono selvaggio o il mancato giusto conferimento nella differenziata casalinga di mascherine e guanti. Ancora una volta è il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dopo attente verifiche e denunce dei cittadini, a mettere in campo una ordinanza ad hoc con tanto di multe pesantissime per i trasgressori: dai 300 ai 3mila euro di multa.

"VERIFICATO che - si evince dall'ordinanza - nonostante le prescrizioni vigenti contro l’abbandono dei rifiuti,le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che per mangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell’ambiente mascherine e guanti utilizzati".

Il sindaco ha anche ricordato quale sia il giusto trattamento di questo rifiuto speciale: "il corretto smaltimento degli stessi DPI, provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, e in particolare se provenienti da abitazioni con soggetti positivi COVID-19 positivi o in quarantena, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ordinanza divieto di abbandono mascherine e guanti-2