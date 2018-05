Gualdo, il sito del comune rivoluzionato: più spazio ad eventi, turismo e segnalazioni

Nuovo sito internet per il Comune di Gualdo Tadino: semplice, perfettamente leggibile anche dagli schermi più piccoli degli smartphone ma soprattutto realizzato secondo le nuove linee guida redatte da Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, alle quali dovranno attenersi gli enti locali per realizzare i siti web istituzionali.

A queste caratteristiche riguardanti la parte istituzionale si aggiunge un rinnovato e innovativo portale turistico per promuovere il territorio gualdese.

Il sito www.gualdo.tadino.it, già on-line, è stato presentato nella giornata di venerdì 3 maggio presso la Sala Giunta del Comune.

www.gualdo.tadino.it è un sito nuovo (sostituisce il precedente datato anno 2009) ma che conserva, per certi versi, la filosofia portante del precedente. Rimane di base la suddivisione in due grandi macro aree. La prima è dedicata alla parte istituzionale vera e propria con le informazioni utili, la modulistica, i regolamenti, gli atti amministrativi, i servizi online per cittadini e imprese. La seconda è dedicata agli aspetti artistico-culturali della città, più accattivante e ricca di immagini che si offre, oltre al cittadino gualdese, anche ai potenziali visitatori della città.

È anche aperto ai suggerimenti (possono essere inviati a info@tadino.it) e alla collaborazione dei cittadini, con idee che saranno concretizzate nei prossimi mesi quali, ad esempio, un contest fotografico per presentare al meglio le bellezze della nostra città.

In questi giorni Gualdo è colorata di rosa e non poteva essere altrimenti anche il nuovo sito che, attraverso le sue pagine, presenta eventi ed avvenimenti legati al 101° Giro d’Italia del quale la città il 15 maggio sarà sede d’arrivo di tappa. Pagine che permetteranno ai gualdesi e ai visitatori di gustare al meglio tutta la magia della corsa a tappe più famosa del mondo. Archiviata la tappa sarà la volta sarà la volta degli eventi estivi, poi dei Giochi de le Porte e così via.

“Il nuovo sito del Comune – ha sottolineato il Sindaco Presciutti - è stato pensato e sviluppato in modo elegante, per essere di facile fruizione per i cittadini. Dal punto di vista tecnologico è innovativo ed al passo con i tempi, in sintonia con i codici comunicativi più popolari, i social network più utilizzati, ed è completamente fruibile dai dispositivi portatili. Siamo orgogliosi che il Comune di Gualdo Tadino abbia compiuto questo restyling dopo quasi 10 anni. Si tratta di un modo nuovo ed ulteriore per consentire l’interazione online tra cittadino e Pubblica Amministrazione”.