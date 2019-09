Turisti danesi scelgono l'Umbria: Valsorda e Serrasanta conquistano i turisti e tour operator

Dalla Danimarca in vacanza in Umbria, a Gualdo Tadino, per conoscere le nostre montagne e i sentieri che portano alla vetta. Il 17 settembre, un nutrito gruppo di turisti danesi, accompagnati per l’occasione dal CAI Gualdo Tadino, ha effettuato un’escursione di 5 ore tra Valsorda e Serrasanta. Hanno potuto godere le bellezze dei paesaggi e la ricchezza dei boschi e degli altipiani di questa parte dell'appennino che, negli ultimi anni, è stata ricosperta anche da turisti e umbri oltre che essere "venerata" dai gualdesi. La delegazione è stata ricevuta dall’Assessore al Turismo, Barbara Bucari, che in collaborazione con il Polo Museale, gli uffici comunali e il CAI Gualdo Tadino ha organizzato la giornata di accoglienza.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessore Bucari - ci è utile in vista di un programma di promozione della montagna gualdese e per rientrare in programmi turistici regionali organizzati da Agenzie di incoming dai paesi del nord europa. Abbiamo raccolto impressioni molto favorevoli e Gualdo dal 2020 sarà una meta fissa dei tour che saranno organizzati. C’è molto da fare comunque per far sì che il nostro territorio possa essere goduto a pieno sia da chi viene autonomamente che dal turismo organizzato e/o dal turismo di settore".

L'assessore, anche in vista delle future promozione, sta ragionando sui miglioramenti da fare: "Sono necessari interventi che migliorino la logistica dell’accoglienza e che favoriscano il contatto con operatori specifici del settore. In questi giorni sto incontrando le principali Associazioni interessate a poter dare idee e contributi per un progetto, completo e globale che proporremo a finanziamento. Interventi che vogliono creare un sistema di accoglienza e di proposte di attività per tutte le stagioni e per tutti gli interessi. Non solo Trekking, ma anche Bici, cavallo, arrampicata, grotte, sci di fondo, ciaspole o semplicemente relax. Valsorda è un luogo che può essere goduto a pieno da una gamma molto estesa di utenti e con fasce di età diversificate".