Coronavirus, il sindaco contro i furbetti: "Ma dove ca**o andate con questi cani che hanno la prostata infiammata"

"Siete delle teste di cazzo, degli irresponsabili, dei cretini, degli emeriti cretini... di coronavirus si muore. State a casa, fatela finita. Mi auguro che il Governo faccia ulteriori restrizioni perchè dovete stare a casa, solo così possiamo vincere la guerra al coronavirus". La rabbia, l'esasperazione e anche tanta disperazione di un sindaco in prima linea, Massimiliano Presciutti, che non ha risparmia parolacce e insulti (meritati) per quella minoranza che continua a fare i furbetti per uscire di casa senza un vero motivo mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri cittadini. Un video destinato a diventare virale sui social e che, quando le acque si saranno calamate, passerà alla storia della battaglia umbra contro questo nemico invisibile, il coronavirus. "Siamo in guerra purtroppo. E allora mi rivolgono a voi: ma dove cazzo andate a fare la fila alle poste per fare le ricariche telefoniche, dove cazzo andate con questi cani che ormai hanno la prostata infiammata. Dovete stare a casa, di coronavirus si muore!". Anche i sindaci, a volte, si incazzano... e fanno bene!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.