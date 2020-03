Malato di coronavirus manda un messaggio al sindaco: "Evitare contatti e mascherine quando si esce..."

“Sindaco... Quando farà un intervento in TV mi farebbe piacere se ripete che meno contatti si hanno e più vinceremo questo temibile virus...": inizia così il messaggio telefonico inviato al sindaco di Gualdo Tadino dall'uomo contagiato dal coronavirus che attualmente si trova in isolamento a casa seguito dalla task-force medica dell'Umbria. Non solo l'invito a stare casa il più possibile ma il paziente ha chiesto, tramite il sindaco, massima protezione contro il virus: "Ed indossare tutti la mascherina quando si va a fare spesa o in farmacia o in tabaccheria... Questo presidio è molto importante indossarlo...". Il problema che trovarle le mascherine non è facile. In Veneto il Governatore Zaia, grazie ad una donazione, ne sta distribuendo ben 2 milioni alle persone. "Un ringraziamento agli infermieri che sono tutti i giorni in prima per il bene dei cittadini": ha concluso il paziente.

