Gualdo, mascherine gratuite dall'Avis ai cittadini: distribuzione in piazza Martiri

Tremila mascherine saranno distribuite dalla Avis “Adriano Pasquarelli” a donatori e ai cittadini gualdese. Martedì mattina, a partire dalle 9.30, in

piazza Martiri della Libertà sarà allestito un punto informativo dell’Avis che provvederà a distribuire le mascherine alle famiglie gualdesi e a informare e fare promozione sulla donazione di sangue.

“Abbiamo avuto a disposizione queste mascherine che abbiamo acquistato da Emoservizi dell’Avis nazionale e che provvederemo a consegnare ai gualdese e al tempo stesso a sensibilizzarli sul valore della donazione, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza – ha spiegato il presidente avisino gualdese, Francesco Macchiaroli - I dati delle donazioni della comunale gualdese anche in questo periodo di emergenza hanno retto rispetto allo scorso anno. Come spiegato lo stesso presidente nel mese di aprile si sono registrate lo stesso numero di donazioni del 2019, anche se nel complesso qualche accesso di donatori in meno si è registrato".