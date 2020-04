Coronavirus, l'ordinanza del sindaco sul modello Lombardia: "Mascherina e guanti obbligatori per uscire"

Lo aveva annunciato nel fine settimana scorso e questa mattina ha firmato l'ordinanza finalizzata a contrastare in maniera ancora più forte il contagio da coronavirus. A Gualdo Tadino, da oggi, su volere del sindaco, si potrà uscire per urgenze reali solo se dotati di mascherine, guanti e altri sistemi di protezione personali. L'ordinanza prevede in assenza dei classici strumenti di protezione - trovare le mascherine non è facile e i costi comunque sono a carico del cittadino - di coprire comunque - con altri indumenti - bocca e naso. Tutto questo mantenendo sempre la distanza minima di un metro da persona a persona. I trasgressori rischiano una multa da 400 a 3mila euro.

Ordinanza - Obbligo di utilizzo dispositivi di protezione personale-2