In breve - Malore letale durante l'ora di pranzo: muore una donna di 67 anni

Non c'è stato niente da fare per una donna residente a Gualdo Tadino, all'inizio di Viale Don Bosco, che oggi intorno alle 13 ha subito un malore letale. Insieme a lei, per il pranzo domenicale, era presente nell'abitazione anche il figlio che ha subito dato l'allarme. E' stato necessario oltre che l'intervento del personale medico del 118 - proveniente dall'ospedale di Branca - anche dei vigili del fuoco di Gaifana che hanno dovuto scardinare una porta per agevolare l'intervento dei soccorritori. La vittima aveva 67 anni.