Gualdo Tadino, la raccolta differenziata è da record: dalla Regione soldi per mitigare bollette

Il Comune di Gualdo Tadino tra i più virtuosi della regione in tema di raccolta differenziata. Un risultato che permetterà al municipio gualdese di accedere alla ripartizione del fondo regionale per 2milioni di euro che saranno investiti per le politiche ambientali in genere oltre che per mitigare e compensare il maggior costo per il passaggio alla tariffazione puntuale.

L'eco bonus infatti è destinato a scattare dopo il superamento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata per l’anno trascorso. Il comune di Gualdo risulta essere fra i pochi comuni virtuosi della regione mentre il dato medio regionale per l’anno 2017 è del 61,8% e per ben 43 comuni con una popolazione complessiva di 350 mila abitanti che non hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata scattano le sanzioni amministrative. “Il lavoro fatto senza clamore e con grande tenacia in questi anni ha prodotto i suoi frutti e ci consente oggi di raggiungere importanti risultati per la nostra comunità”: è stato il commento a caldo dell’assessore all’ambiente Michela Mischianti dopo che l’osservatorio Arpa della regione ha reso noti i dati sulla raccolta percentuale per l’anno 2017.