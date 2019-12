Gualdo Tadino, manutenzione alla rete elettrica: niente luce il 16 dicembre, la mappa delle aree

Lavori di manutenzione e potenziamento della rete elettrica nel territorio comunale di Gualdo Tadino, con particolare riferimento all’area di Roveto, nella giornata del 16 dicembre.I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione degli impianti elettrici bassa tensione, attraverso la sostituzione di componentistica danneggiata e l’installazione di nuove apparecchiature automatizzate nella cabina di trasformazione, e potenzieranno anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata nell’area coinvolta dall’intervento. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico,

Questo il dettaglio dei lavori: Gualdo Tadino dalle ore 8:15 alle 15:30, frazione Roveto civ. (i civici sono divisi elencati tra pari e dispari) da 2 a 8, 12, da 16 a 18, 22, da 28 a 38, da 5 a 7, 13, 19, da 25 a 31, 35, sn (senza numero). Il tema degli interventi da programmare per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico nella località di Roveto era già stato trattato in un incontro con i cittadini organizzato insieme al Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione.

Per le operazioni di lunedì i clienti sono stati informati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.