Gualdo Tadino, incendio in centro storico: fiamme in un bar in piazza

Incendio nel pomeriggio di sabato 6 ottobre a Gualdo Tadino, in pieno centro storico. L'allarme è scattato intorno alle 16.30. Il rogo si è innescato in un bar di Piazza Martiri della Libertà. Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco di Gaifana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'incendio ha danneggiato il solaio e gli arredi interni del bar. Accertamenti in corso sulle cause del rogo.