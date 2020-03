Giochi de le Porte 2020 - Aspettando la fine della "tempesta" le Porte hanno scelto i temi del corteo

Con il cuore all'emergenza sanitaria - donate duemila mascherine - ma con lo sguardo verso il ritorno alla normalità e quindi progettando - se tutto andrà bene - il Palio 2020. L'Ente Giochi de le Porte insieme alla Commissione Artistica ha ufficializzato i temi scelti da Porta San Facondino, San Donato, San Martino e San Benedetto per la competizione del migliore corteo storico.

“Dopo l'apertura (delle e-mail ndr) i temi sono stati resi noti sulla chat della commissione e ho atteso che i delegati, sentiti i componenti del corteo di ogni singola porta, dessero la loro approvazione. Tutte le porte si sono espresse in maniera favorevole e quindi si possono comunicare, in via ufficiale, i temi scelti dalle Porte per i loro cortei": ha spiegato Marco Gubbiotti, priore che presiede la commissione artistica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i temi: Porta San Benedetto “Homo artifex: il mondo dell’artista nello scenario rinascimentale italiano”; Porta San Donato “Ad Stellam: il pellegrinaggio tra tardo medioevo e prima età moderna”; Porta San Facondino “L’Umbria fertile per le terre ubertose mi ha generato: paesaggi e folklori umbri nel XV secolo”; Porta San Martino “La vittoria dell’uomo nell’arte, nel bene e per la città”.