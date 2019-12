Flash - Ancora furti a Gualdo Tadino: scatta l'allarme nelle frazioni, gualdesi esasperati

La situazione a Gualdo Tadino, in fatto di sicurezza, si sta facendo pesante e sta salento l'esasperazione tra i cittadini. Nonostante il lavoro costante e senza orari dei carabinieri - sotto organico cronico da tempo - , i furti in abitazione sono una vera e propria emergenza. Persino nella giornata di oggi si registra un furto intorno alle 19 all'interno di un appartamento che già in passato aveva subito un tentativo di furto. Il fatto è avvenuto nella frazione di San Pellegrino, che è un territorio di confine tra Gualdo e Gubbio, martoriato da settimane dai predoni che, c'è il sospetto, sfruttino la Perugia-Ancona per arrivare e fuggire senza lasciare tracce.