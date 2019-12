Ancora un incidente sulla provinciale Casacastalda-Gualdo, si ribalta furgone: illesi giovani calciatori

E' una delle strade più pericolose del territorio eugubino-gualdese, a causa delle sue curve insidiose, e quella con maggiori fuori-strada con tanto di mezzi ribaltati. La provinciale che porta da Casacastalda a Gualdo Tadino, all'altezza delle frazioni di Cerasa e Gualdo, ancora una volta è stato il terreno di un incidente stradale e che solo per un miracolo non ha avuto gravi conseguenze: un furgone - nove posti - con all'interno alcuni giocatori di calcio under 13 è uscito di strada finendo ribaltato in un campo all'altezza di Santa Croce. Immediati sono scattati i soccorsi sia del personale medico del 118 di Branca che della squadra dei vigili del fuoco di Gaifana. Soccorsi gli occupanti del furgone per fortuna erano rimasti praticamente illesi. Leggermente ferito al setto nasale uno dei ragazzi. La squadra di calcio era di ritorno da una partita.