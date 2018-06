Trragedia sulla Flaminia, l'ultimo saluto a Daniele Spiegarelli: sul feretro la maglia della Juve

Forse non ci sono parole per descrivere sia il dolore che l'amore che una folla immensa sta provando di fronte al feretro di un uomo di 44 anni, Daniele Spiegarello che un lunedì come tanti, in auto con un compagno di lavoro, Enrico, ha perso la vita su una strada dritta e lucida. Un'altro operaio Paolo Trotta ha incrociato le loro vite. Uno scontro tremendo senza ritorno.

La chiesa di Sant'Antonio racchiude solo 1/3 della folla presente; il piazzale è strapieno. Le lacrime si impastano su visi scaldati dalla rabbia e dal sole. Per una consolazione, quasi imbrobabile, bisogna affidarsi alla fede. Ma i ricordi sono tanti e fa male pensare che non ce ne saranno altri.

La funziona scivola via veloce. Gli amici di sempre decidono di portare il feretro sulle spalle per salutare Daniele per l'ultima volta, per portarlo ancora con loro in quel breve pezzo di strada che porta al bar dove tantissime serate sono state vissute alla grande. Sulla bara una maglia della juventus e il fazzolettone di san Martino. Mancherà a tutti. Mentre tutti gli amici e parenti cercheranno di dare calore e speranza alla moglie e ai due figli di 9 e 5 anni.