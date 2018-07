Fototrappole e telecamere, chi sbaglia la differenziata o fa il furbo si becca la multa

Altre fototrappole e telecamere non solo in centro storico ma anche nei quartieri, nelle zone dei punti raccolta – con i vari contenitori per ogni tipologia di rifiuti – a servizio di condomini, centri residenziali-direzionali e attività commerciali quali i ristoranti e alimentari. Sono questi i punti dove a Gualdo Tadino si è registrato un fenomeno consistente di abbandono dei rifiuti, soprattutto da parte di chi non ha neanche il diritto di depositarli, in quanto abita in un’altra zona, servita dalla raccolta porta a porta. Le immagini dell’eventuale uso improprio di questi contenitori, sia da parte di chi abbandona rifiuti ingombranti o non differenzia sia da parte di chi non ha diritto a utilizzarli, saranno consegnate alla Polizia locale per le opportune verifiche e le relative sanzioni, multe pesanti per scoraggiare qualsiasi fenomeno di rifiuto selvaggio.

“Non vogliamo istituire una politica di controllo da “Grande Fratello” ma ci sembra giusto che chi abbandona i rifiuti in maniera impropria paghi. Quelle del centro storico non sono le uniche telecamere e fototrappole che abbiamo istallato. Grazie alla loro mobilità sono diverse le zone che sono sottoposte a monitoraggio in maniera continuativa. In particolare l’attività di controllo si concentrerà in quelle zone dove l’abbandono dei rifiuti è più presente".

Tra i servizi offerti da Esa – che possono fare da contraltare al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – vi è appunto il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, che avviene in maniera gratuita, basta prenotarlo telefonicamente o personalmente presso la sede dell’azienda (0759142561). Inoltre, è possibile conferire all’isola ecologica carta e cartone, vetro, plastica, metalli vari, inerti (calcinacci ecc.), pile, neon e toner, legno, elettronici, tv, frigo e congelatori, oli vegetali, ingombranti; pneumatici; potature e sfalci. Isola ecologica, che si trova presso la sede dell’Esa, ed è aperta il lunedì e sabato dalle 8 alle 12, e dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19.