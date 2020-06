Gualdo Tadino, fermato giro di droga: 21enne arrestato, tanta coca e marijuana

Importante operazione anti-droga dei carabinieri di Gualdo Tadino che sono riusciti a sequestrare un carico di cocaina destinato al mercato cittadino. Nella rete dei militari del Maresciallo Simone Mattei è finito un 21enne, originario dell'Albania, che si trovava alla guida della propria auto lungo la Flaminia. Fermato ad un posto di blocco, dopo una prima perquisizione, sono saltati fuori sedici dosi, già confenzionate, di droga.

A quel punto i militari hanno esteso i controlli direttamente nella casa del giovane: sequestrati e ritrovati altri 45 grammi di cocaina in “sasso”, 46 grammi di marijuana e altri 5.800 euro in contanti nascosti all’interno di una rivista nella libreria. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente condotto presso il carcere “Capanne” di Perugia.