Coronavirus, due persone in mezzo alla strada tirano calci alle auto: ma uno dei due finisce al "tappeto" (le foto)

Erano stati da poco allontanati dal treno, alla stazione di Gualdo Tadino, perchè in condizioni pessime e molto probabilmente senza biglietto di viaggio. A quel punto avevano percorso, con i bagagli e alcune buste, il viale della stazione e per ritrovarsi sulla via principale che porta alla rotatoria della strada Flaminia. Come detto in condizioni precarie, molto instabili, avevano cercato all'inizio di fare l'autostop per trovare un passaggio di fortuna (verso un luogo non specificato). Ma le auto non si fermavano.

E così è scoppiato il delirio: l'uomo ha incominciato ad inveire contro gli automobilisti, la donna (che era con lui) lo ha imitato. Si parla anche di calci (o tentativi) alle auto che uscivano dal parcheggio di un centro commerciale della zona (Eurospin). Una situazione di doppio pericolo: uno a livello stradale, l'altro invece a livello sanitario dato che i due tizi si muovevano senza alcuna protezione in piena emergenza coronavirus e con tanto di norme per evitare gli spostamenti. In molti hanno cercato di arginare questa follia, ma non è stato possibile.

Alla fine un uomo, uscito con regolare permesso per fare la spesa, trovandosi di fronte tale situazione e sentendosi in pericolo prima ha schivato i due, poi è sceso dall'auto... e li è scattata una colluttazione - ha causa degli insuti e delle minacce subite - nella quale ad aver avuto la peggio è stato uno dei due sbandati che è stato poi trasferito, dopo il ko, all'Ospedale di Branca. I Carabinieri sono intervenuti per mettere fine ad un tardo pomeriggio di follia. L'uomo e la donna sono italiani, con precedenti, con esperienze di comunità terapeutica e carcere, senza una reale fissa dimora. Sono stati denunciati per le leggi anti-contagio con una multa che va da 400 a 3mila euro.

Ora si cerca di capire come poter aiutare, anche in rispetto alle normative anti-contagio, queste due persone che, al di là di quello che hanno fatto, hanno bisogno di un aiuto oggettivo.