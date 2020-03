Coronavirus, Gualdo Tadino: l'Ente Giochi e le Porte investono in solidarietà: donate mascherine

Anche l'Ente Giochi de le Porte di Gualdo Tadino ha deciso di contribuire con una donazione importante a sostegno di chi sta operando per l'emergenza coronavirus. L'Ente insieme a Porta San Donato, San Facondino, San Martino e San Benedetto hanno deciso di attivare una donazione di duemila mascherine che saranno poi donate a strutture o associazioni che ne hanno bisogno. Un gesto per essere vicino a chi opera a favore degli altri in un momento come questo. Sospese tutte le attività delle Porte e di organizzazione, fatta eccezione per coloro che accudiscono i somari nelle rispettive stalle, in attesa che passi il periodo di quarantena.

