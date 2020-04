Gualdo, i prodotti in eccedenza della Taverna di San Benedetto donati per i bisognosi

Continua la solidarietà a Gualdo Tadino in favore delle persone in difficoltà. Porta San Benedetto ha donato del cibo - in particolare scatolame - che si trovavano in taverna come giacenze della passata attività e che sarebbero state utilizzate per il Palio di Primavera ma purtroppo è stato annullato per via dell'emergenza Covid19. I prodotti ora saranno utilizzati dalla Caritas e dalla Fondazione Banco Alimentare. Da ricordare che l’Ente Giochi e le Porte avevano già donato duemila mascherine, proprio nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus. A Porta San Benedetto sono andati i ringraziamenti delle associazioni in prima linea nell’aiutare chi è più in difficoltà in questo periodo.

