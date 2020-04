Coronavirus, Gualdo: ordinanza del sindaco stop spesa a Pasqua e Pasquetta

Buone notizie arrivano dal Comune di Gualdo Tadino. Il bollettino, aggiornato alla data di oggi (mercoledì 8 aprile) parla di tre - su sette pazienti positivi al Covid 19 - clinicamente guariti. Intanto prosegue la sanificazione del territorio grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. Sono, invece, 400 circa le domande per i buoni spesa pervenute. "Grazie all'aiuto delle associazioni di volontariato e della polizia municipale contiamo di finire la consegna a domicilio entro mercoledì prossimo".

Il sindaco Presciutti, intanto, ha firmato una nuova ordinanza per la chiusura degli esercizi commerciali per Pasqua e Pasquetta. A rimanere aperte, solo le farmacie di turno e le edicole: "Un modo per evitare uscite non necessarie, ma anche per dare a tutti la possibilità di trascorrere due giorni in serenità e tranquillità in casa, con i propri cari. Forza e coraggio, insieme vinceremo questa sfida, mi raccomando, non dobbiamo mollare".