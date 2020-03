Coronavirus, a Gualdo Tadino salgono a 7 i contagiati. "Un giovane ragazzo risultato positivo al Covid 19"

"Oggi abbiamo un nuovo caso di positività al covid-19 in città e si tratta di un giovane ragazzo": lo ha affermato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti nel suo bollettino giornaliero ai cittadini. In città i contagiati salgono a 7. "È il momento più difficile ma proprio per questo non possiamo arrenderci o avere paura, dobbiamo combattere più di prima e per farlo abbiamo una sola arma: restare a casa".

"Lo so è durissima per tutti e durerà ancora a lungo - ha ammesso il sindaco - non illudiamoci che il 3 di aprile sarà tutto finito, avremo davanti altre settimane e mesi di sacrifici purtroppo necessari". A Gualdo sono 17 le persone in isolamento precauzionale e altre 21 invece ne sono uscite senza aver contratto il virus