Gualdo vuole essere bellissima, scatta il concorso per il balcone e la vetrina più "fiorita": la bellezza contro la crisi

Rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di Gualdo Tadino, attraverso l’utilizzo dei fiori su balconi, giardini e negozi: questo lo scopo del concorso “Balconi fioriti, Giardini in fiore, Negozi in fiore, il più bel giardino della città”. L'iniziativa, presentata presso la Sala Giunta del Municipio Comunale durante la giornata Di mercoledì 4 aprile, è stata illustrata dall’Assessore alla Cultura, Fabio PasquarellI e dall’Assessore all’Ambiente, Michela Mischianti. Il Comune di Gualdo Tadino organizza la prima edizione del concorso Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore, rivolto a tutti i residenti e commercianti della città. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i fiorai che hanno sostenuto il concorso, ossia Magico Fiore di Cappelli Tiziana, Il Girasole di Burzacca Gabriella, il Vivaio Coop Sopra Il Muro e il Vivaio Scassellati Annamaria

Un’iniziativa che si propone di valorizzare e abbellire la città, attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali (vetrine o dehor dei bar) sono coinvolti in questa azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo così, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano. La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo, anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.

“Presentiamo oggi – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Fabio Pasquarelli – questa iniziativa che si terrà dal prossimo 20 Aprile fino al 31 luglio. Riguarderà abitazioni, negozi e giardini di Gualdo Tadino. Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto e che hanno messo a disposizione dei buoni acquisto per i vincitori. Si tratta di un concorso che mira ad abbellire e rendere più ospitale la città, che a breve ospiterà anche il Giro d’Italia. Mi auguro che ci siano tanti partecipanti”.

Con la realizzazione degli allestimenti floreali, infatti, si intende potenziare l’amore e il rispetto per il verde, abbellire la città di Gualdo Tadino, coinvolgere la cittadinanza e le associazioni, valorizzare il patrimonio esistente. “Un’iniziativa che nasce dai cittadini – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Michela Mischianti – che ci hanno segnalato da qualche tempo la volontà di partecipare ad un concorso di questo tipo. Con queste premesse abbiamo così proposto questo concorso, che ha l’obiettivo di abbellire la città con fiori e decorazioni varie. Vivere in un posto curato è senza dubbio un incentivo a tenere pulito e in ordine un luogo. I cittadini attraverso l’utilizzo dei fiori su balconi, giardini e negozi sicuramente porteranno oltre che a maggiore colore e ad una migliore ospitalità anche un beneficio di immagine a tutta la città”.

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Gualdo Tadino e agli esercizi commerciali, compresi i bar ed avrà una durata compresa dal 20 Aprile 2018 al 31 luglio 2018. Si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo ritirabile presso gli uffici del Comune di Gualdo Tadino, Settore Politiche sociali e culturali o scaricabili dal sito www.gualdo.tadino.it. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati presso il protocollo del Comune di Gualdo Tadino, entro e non oltre il 20 aprile. Saranno premiati il primo classificato di ciascuna sezione con targa di riconoscimento e buono acquisto da 100,00 €. Una parte del concorso sarà rivolta all’allestimento degli spazi in concomitanza dell’Evento del Giro d’Italia in arrivo a Gualdo Tadino il prossimo 15 maggio. Entro la data del 14 maggio 2018 i balconi, giardini e negozi dovranno essere tutti allestiti.