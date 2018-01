Ladra senza cuore, deruba una disabile di tutto quello che ha: catturata

Senza anima e senza cuore. I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino hanno denunciato una donna, 45enne italiana, abitante a Nocera Umbra, autrice di un furto a danno di un ospite del centro diurno socio riabilitativo di Gualdo Tadino.



La donna ha derubato una disabile del centro riabilitativo - una struttura utilizzata per l’ inserimento delle persone più deboli e con difficoltà cognitive nella società, nella cui organizzazione vigono principi di sincerità, onestà e fiducia nei confronti di chiunque frequenti il centro - , portandole via il portafogli con i risparmi. La vittima si è accorta subito del furto e ha chiamato i carabinieri di Gualdo Tadino, ai quali tra l’altro è molto affezionata.



I militari si sono immediatamente precipitati in suo aiuto e, nel giro di pochi istanti, sulla base di alcune indicazioni raccolte sul posto, hanno rintracciato e catturato la ladra. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato e nei confronti della stessa è stata avanzata la proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Gualdo Tadino. Il portafogli è stato restituito alla legittima proprietaria.