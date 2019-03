LA BUONA AZIONE Caopriolo ferito ritrovato in piena zona residenziali: un gruppo di ragazzi lo salva

Un giovane capriolo è stato salvato da un gruppo di ragazzi che, sabato sera, lo hanno visto in stato di choc, immobile a terra, in piena zonma residenziale e a pochi metri dalla Flaminia. Il fatto è accaduto a Gualdo Tadino in viale dei Cappuccini. I ragazzi si sono subito mobilitati per l'animale che era ferito molto probabilmente dopo il contatto con qualche mezzo.

Hanno chiamato il 112 che a sua volta si è affidato agli specialisti del’associazione WildUmbria addetta al servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà su tutto il territorio regionale. Il capriolo è stato messo in sicurezza e portato direttamente alla Clinica Veterinaria. Dopo le cure necessarie è stato riportato a Gualdo Tadino e rilasciato in una faggeta nei pressi di Valsorda. Va sottolineato il bel gesto di questi ragazzi che hanno dimostrato umanità e la loro cultura di uomini e donne che da sempre vivono a ridosso alla grande montagna.