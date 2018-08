Gualdo Tadino, spaccano i giochi del parco e li trasformano in una trappola: bulli denunciati

I bulli colpiscono ancora. Ma grazie alla denuncia presentata dal sindaco, su segnalazione di alcune mamme, carabinieri e polizia locale di Gualdo Tadino hanno individuato e denunciato due 20enni, residenti a Gualdo, già noti alle forze dell'ordine, per danneggiamento aggravato.

I due, secondo quanto ricostruito dalle indagini, hanno danneggiato i giochi per bambini nei giardini pubblici dell'ex ospedale. E come se non bastasse, i due bulli hanno anche smontato e rimontato a casaccio alcuni pezzi delle giostre, trasformandole in una trappola per i bimbi.



La fortuna ha fatto sì che nessuno si facesse male. Pura furtuna. I due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per danneggiamento doloso aggravato.