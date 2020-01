Incendio canna fumaria, tetto di una casa in legno prende fuoco

Incendio di una canna fumaria in località Borgonovo, nel Comune di Gualdo Tadino. L'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana è in corso, ma da quanto si evince dalle immagini, l'incendio ha danneggiato pesantemente la struttura. Si tratta di un'abitazione realizzata completamente in legno, al momento inagibile per i danni provocati dall'incendio.

Aggiornamenti in corso