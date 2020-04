Coronavirus, Gualdo Tadino: c'è il primo guarito ufficiale. Via libera per orti, uliveti e campi

Le buone notizie, sul fronte dei contagi, arrivano anche da Gualdo Tadino. Il sindaco Massimiliano Presciuti ha annunciato che c'è il primo completamente guarito in città, mentre si registrano altri 5 guariti clinicamente cherestano in isolamento finchè i tamponi non risulteranno negativi, ma non hanno più sintomi. Un solo caso di positività conclamata.

"La prossima - ha spiegato il sindaco - settimana ci saranno anche importanti novità su alcuni ulteriori servizi che metteremo in campo e anche sul piano economico. Mi raccomando non molliamo siamo ancora in emergenza e basterebbe pochissimo per vanificare i tanti sforzi che abbiamo fatto. Quindi siate responsabili rispettate tutte le regole ed abituatevi ad uno stile di vita diverso, la strada è ancora lunga ma se staremo uniti vinceremo noi".

Il sindaco ha anche declinato la nuova normativa del Ministero dell'Agricoltura che permette lavori sui terreni, con relativi spostamenti, anche per gli agricoltori non professionisti, per hobby o auto-produzione. "Da ieri sera c’è questa importante novità, È POSSIBILE per i proprietari recarsi in piccoli appezzamenti di terreno privato per la manutenzione e la coltivazione per autoconsumo muniti di autocertificazione che giustifica lo spostamento. Quindi è possibile per i soli proprietari recarsi in terreni, orti, vigneti, uliveti come in tanti mi avete chiesto in questi giorni, rispettando le regole che sopra vi ho descritto".