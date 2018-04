Gualdo, smercia cocaina in centro storico: arrestato spacciatore, 50enne in manette

I cittadini chiamano i carabinieri e scattano le manette. I militari di Gualdo Tadino hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano, 50enne, operaio di Gualdo Tadino, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I residenti hanno informato i carabinieri del via vai da quella abitazione in centro storico, ad ogni ora del giorno e della notte. Così i militari hanno predisposto la trappola. Il 50enne è stato bloccato e perquisito a bordo della propria auto.

In casa circa 35 grammi di cocaina, alcuni gr. di hashish e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, compreso un bilancino di precisione. Sequestrato anche parecchio denaro in contante.

Il soggetto arrestato condotto presso il Tribunale di Perugia, visti i gravi indizi a suo carico, non ha potuto far altro che patteggiare la pena.