Articolo di servizio. Rubinetti a secco in diverse vie di Gualdo Tadino: lavori in corso, ecco la mappa e gli orari

Rubinetti a secco a Gualdo Tadino il 14 febbrio dalle 9 alle 15. Lo ha comunicato Umbra Acque a causa lavori di allaccio nuova tubazione in Viale Don Bosco:a causa lavori di allaccio nuova tubazione in Viale Don Bosco, verrà interrotta l'erogazione idrica e/o potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio. I disservizi riguarderanno soltanto le seguenti vie: Siro Storelli, Viale Don Bosco, Via Don Davide Berrettini, Via Angeli.